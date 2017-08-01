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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
08:53  01 августа 2017 0

«А цены вырастут на 400». В Сети обсуждают повышение пенсий на 200 рублей

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Вряд ли пенсионеры оценят новое повышениеФото: depositphotos.com © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях стало увеличение выплат для работающих пенсионеров. С 1 августа они вырастут примерно на 200 рублей. Это повышение коснется около 14,3 млн пожилых граждан и инвалидов, отмечают СМИ, однако россияне сомневаются, что кто-то сможет по-настоящему оценить щедрость Пенсионного фонда России.

«Пенсии работающих пенсионеров в августе вырастут в среднем на 200 рублей. А цены в магазинах вырастут на 400 рублей!» — предрекает пользователь Twitter Евгений Киселев.

«Жить на пенсии было бы замечательно, если бы знать, как тратить время, не тратя денег», — добавляют другие. «А на каком месте размер пенсии в РФ-230 долларов, сразу после Бангладеш?» — задаются вопросом третьи.

«Дождались наконец-то.Читаю и глазам не верю: с 1 августа повышаются пенсии работающим пенсионерам аж максимум на 220 руб.Жена довольна, — подводит итог Дмитрий Бондарев. — Теперь работающие пенсионеры, получив с августа такую прибавку к пенсии, могут себе ни в чём не отказывать».

Впрочем, и эту прибавку получат не все. Как уточняет телеканал 360 со ссылкой на Пенсионный фонд России, перерасчет касается только тех граждан России, чьи работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. Для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей.

Татьяна Трушина
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