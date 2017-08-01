Одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях стало увеличение выплат для работающих пенсионеров. С 1 августа они вырастут примерно на 200 рублей. Это повышение коснется около 14,3 млн пожилых граждан и инвалидов, отмечают СМИ, однако россияне сомневаются, что кто-то сможет по-настоящему оценить щедрость Пенсионного фонда России.
«Пенсии работающих пенсионеров в августе вырастут в среднем на 200 рублей. А цены в магазинах вырастут на 400 рублей!» — предрекает пользователь Twitter Евгений Киселев.
«Жить на пенсии было бы замечательно, если бы знать, как тратить время, не тратя денег», — добавляют другие. «А на каком месте размер пенсии в РФ-230 долларов, сразу после Бангладеш?» — задаются вопросом третьи.
«Дождались наконец-то.Читаю и глазам не верю: с 1 августа повышаются пенсии работающим пенсионерам аж максимум на 220 руб.Жена довольна, — подводит итог Дмитрий Бондарев. — Теперь работающие пенсионеры, получив с августа такую прибавку к пенсии, могут себе ни в чём не отказывать».
Впрочем, и эту прибавку получат не все. Как уточняет телеканал 360 со ссылкой на Пенсионный фонд России, перерасчет касается только тех граждан России, чьи работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. Для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей.