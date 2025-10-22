В Курской области дрон ударил по трактору, ранены двое

Пострадавших доставили в больницу с травмами, им оказывается необходимая помощь Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Курской области украинский беспилотник атаковал трактор на автомобильной дороге Гирьи — Песчаное в Беловском районе, в результате удара травмы получили двое гражданских — мужчина и женщина, оба 40 лет. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня вражеский беспилотник нанёс удар по трактору, который ехал по автомобильной дороге Гирьи-Песчаное Беловского района, ранены два человека», — пишет Хинштейн в своем telegram-канале. По словам главы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, у них обнаружены минно-взрывная и черепно-мозговая травмы.