В Курской области дрон ударил по трактору, ранены двое
Пострадавших доставили в больницу с травмами, им оказывается необходимая помощь
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Курской области украинский беспилотник атаковал трактор на автомобильной дороге Гирьи — Песчаное в Беловском районе, в результате удара травмы получили двое гражданских — мужчина и женщина, оба 40 лет. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня вражеский беспилотник нанёс удар по трактору, который ехал по автомобильной дороге Гирьи-Песчаное Беловского района, ранены два человека», — пишет Хинштейн в своем telegram-канале. По словам главы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, у них обнаружены минно-взрывная и черепно-мозговая травмы.
Как писал RT, в ночь на 22 октября российские ПВО сбили 33 беспилотника, ночные атаки по Курской области не фиксировались. Сообщалось о пострадавших в других регионах: в ДНР в результате атаки беспилотника были ранены водитель и пассажир автомобиля. Еще одна женщина пострадала в Макеевке, всего в ДНР было повреждено пять строений.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
