G20 без Путина, переговоры с Трампом и недовольство FIS: главные заявления Дмитрия Пескова 22 октября
Путин не будет участвовать в саммите G20 в ЮАР
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин не планирует лично участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20), однако российская делегация примет участие в мероприятии. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.
Во время конференц-колла представитель Кремля также затронул тему встречи Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Встреча Путина и Трампа
Обоюдное решение
Пресс-секретарь президента России сообщил, что инициатива проведения встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом исходила с обеих сторон. Песков отметил, что руководители двух государств приняли решение лично подключиться к урегулированию возникшей паузы в диалоге между странами. При этом представитель Кремля подчеркнул, что подготовка к подобному мероприятию требует тщательной проработки на всех уровнях.
Подготовка уже идет
Переговоры между президентами России и США пока не имеют согласованных дат, однако организационные мероприятия уже начались, заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что вокруг подготовки к встрече распространяется множество слухов и домыслов, которые в большинстве своем не соответствуют действительности.
Ожидания Кремля
В Кремле сообщили о своих ожиданиях относительно предстоящих переговоров между президентами России и США. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, Путин и Трамп нацелены на достижение конкретных результатов.
«Никто не хочет терять время впустую — ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», — заявил Песков.
Разговор Путина и Орбана
Помимо этого, Дмитрий Песков сообщил, что проведение нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном не рассматривается. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков отметил: «Нет, пока нового нет».
Нота по Украине
Пресс-секретарь президента также заявил, что новых сведений относительно формулирования требований России по урегулированию украинского конфликта не поступало. По словам Пескова, ключевые положения российской позиции уже давно были неоднократно озвучены и широко известны международному сообществу.
Недопуск спортсменов на Олимпиаду
Кроме того, в Кремле выразили недовольство решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года. «Относиться [нужно] с разочарованием. <...> Что делать? Продолжать кропотливую работу по отстаиванию интересов наших спортсменов», — отметил Песков.
Российско-арабский саммит
Песков также заявил, что Москва не намерена откладывать проведение российско-арабского саммита, однако для организации мероприятия потребуется значительная работа по согласованию графиков участников. Это связано с тем, что в саммите примут участие представители множества государств.
График Путина
Президент России 22 октября примет участие в мероприятии по линии Генштаба. Дополнительная информация о деталях события будет предоставлена в ближайший час. После этого глава государства продолжит выполнение своих текущих обязанностей в Кремле, где у него запланирован ряд встреч и совещаний, не предназначенных для широкой публики.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.