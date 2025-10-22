G20 без Путина, переговоры с Трампом и недовольство FIS: главные заявления Дмитрия Пескова 22 октября

Путин не будет участвовать в саммите G20 в ЮАР Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин не планирует лично участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20), однако российская делегация примет участие в мероприятии. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Во время конференц-колла представитель Кремля также затронул тему встречи Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.

Встреча Путина и Трампа

Обоюдное решение

Пресс-секретарь президента России сообщил, что инициатива проведения встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом исходила с обеих сторон. Песков отметил, что руководители двух государств приняли решение лично подключиться к урегулированию возникшей паузы в диалоге между странами. При этом представитель Кремля подчеркнул, что подготовка к подобному мероприятию требует тщательной проработки на всех уровнях.

Продолжение после рекламы

Подготовка уже идет

Переговоры между президентами России и США пока не имеют согласованных дат, однако организационные мероприятия уже начались, заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что вокруг подготовки к встрече распространяется множество слухов и домыслов, которые в большинстве своем не соответствуют действительности.

Ожидания Кремля

В Кремле сообщили о своих ожиданиях относительно предстоящих переговоров между президентами России и США. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, Путин и Трамп нацелены на достижение конкретных результатов.

«Никто не хочет терять время впустую — ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», — заявил Песков.

Разговор Путина и Орбана

Помимо этого, Дмитрий Песков сообщил, что проведение нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном не рассматривается. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков отметил: «Нет, пока нового нет».

Нота по Украине

Пресс-секретарь президента также заявил, что новых сведений относительно формулирования требований России по урегулированию украинского конфликта не поступало. По словам Пескова, ключевые положения российской позиции уже давно были неоднократно озвучены и широко известны международному сообществу.

Недопуск спортсменов на Олимпиаду

Кроме того, в Кремле выразили недовольство решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года. «Относиться [нужно] с разочарованием. <...> Что делать? Продолжать кропотливую работу по отстаиванию интересов наших спортсменов», — отметил Песков.

Российско-арабский саммит

Песков также заявил, что Москва не намерена откладывать проведение российско-арабского саммита, однако для организации мероприятия потребуется значительная работа по согласованию графиков участников. Это связано с тем, что в саммите примут участие представители множества государств.

График Путина