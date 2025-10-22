Во время освобождения Ленино ВС РФ использовали тепловизионные плащи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» применили тепловизионные плащи для скрытого передвижения при освобождении населенного пункта Ленино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Воины-гвардейцы осуществляли передвижение и подход к окраинам села в тепловизионных плащах (пончо) по открытой местности только ночью и в одиночном порядке» , — приводит слова ведомства ТАСС. Отмечается, что после накопления сил штурмовые и разведывательные подразделения зачистили населенный пункт от противника.

В Минобороны уточнили, что использование специального оборудования позволило бойцам минимизировать вероятность обнаружения противником во время движения к Ленино. Благодаря маскировке и координации действий, военнослужащие смогли преодолеть минные поля и занять выгодные позиции для последующего штурма.

