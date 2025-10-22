Страх президента США и тревога Европы: последние новости о будущей встрече Путина и Трампа в Венгрии

Идет подготовка к встрече Путина и Трампа Фото: Артур Якушко © URA.RU

Конкретные даты переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом пока не согласованы, однако организационная работа по подготовке к встрече уже ведется. Об этом в ходе конференц-колла сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также подтвердил, что подготовка к встрече лидеров России и США находится в активной стадии. Что известно о будущей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале URA.RU.

Надежда на саммит

Состоявшийся телефонный разговор между президентом России и лидером США возродил у Вашингтона ожидания относительно возможности проведения встречи между главами двух государств. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, во время беседы Путин выразил готовность обсудить ряд вопросов, которые могут способствовать сближению позиций Москвы и Вашингтона. Это обстоятельство вселило определенный оптимизм относительно перспектив организации очередного саммита Путина и Трампа.

Венгрия готовится к переговорам

Власти Венгрии уже ведут организационные мероприятия, направленные на проведение возможной встречи между Путиным и Трампом в Будапеште. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что конкретная дата проведения саммита еще не согласована.

Страх Трампа

Президент США заявил, что пока не готов принять окончательное решение относительно проведения встречи с российским лидером, опасаясь возможной траты времени. При этом американский глава уточнил, что не считает подобное мероприятие бесполезным, подчеркнув, что диалог между двумя странами продолжается.

Трамп также подчеркнул, что его сомнения не связаны с возможной неэффективностью встречи с Путиным. В ходе того же обращения к журналистам президент США выразил уверенность, что Владимир Путин стремится к мирному разрешению конфликта на Украине.

Тревога Европы

Помимо прочего, решение провести встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште вызвало обеспокоенность среди европейских государств. Как отметил один из дипломатов в беседе с Financial Times, подобный выбор вызывает недовольство. Европейские представители вынуждены делать вид, что воспринимают ситуацию спокойно.

Слухи об отмене переговоров

Также отмечается, что Трамп сейчас не намерен проводить личные переговоры с российским лидером. Об этом сообщил представитель администрации Белого дома, отметив, что подобная встреча не включена в текущую повестку главы государства. По словам источника, состоявшиеся переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошли конструктивно, что, по мнению администрации, временно снижает необходимость организации личного контакта между лидерами двух стран.

Неуверенность Трампа

При этом отсутствие согласованной позиции среди представителей администрации президента США по вопросу переговоров с Москвой создает препятствия для его встречи с Путиным. Об этом заявил британский аналитик в области геополитики Александр Меркурис.

По его оценке, продолжающиеся разногласия между советниками в Вашингтоне склоняют Трампа к поддержке миротворческого крыла, представители которого придерживаются более прагматичного подхода к текущим событиям. В связи с этим Трамп не уверен в возможной встрече с российским коллегой.

Встреча Лаврова и Рубио