Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Отчет о крушении лайнера AZAL будет обнародован после нового года

22 октября 2025 в 14:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Результаты расследования авиакатастрофы опубликуют после нового года

Результаты расследования авиакатастрофы опубликуют после нового года

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Окончательные результаты расследования авиакатастрофы лайнера Embraer 190, разбившегося под Актау, могут быть опубликованы только после Нового года. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

«Такой нормативный срок, когда год примерно расследование делается, чуть больше, может быть», — приводят слова Бозумбаева РИА Новости. Он отметил, что сейчас проходит вся соответствующая работа.

Вице-премьер также подчеркнул, что комиссия работает в соответствии с международными стандартами и тщательно анализирует все обстоятельства инцидента. В августе Бозумбаев уже заявлял о планах представить окончательный отчет в течение нескольких месяцев. По его информации, один из ключевых элементов — модульный блок авионики — был отправлен на экспертизу в Соединенные Штаты, где ведутся технические исследования.

Продолжение после рекламы

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года: самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился под Актау. На борту находились 67 человек, из которых 29 удалось спастись, в том числе девять россиян. После трагедии расследование велось при участии международных экспертов, а детали обсуждались на высшем уровне между Россией и Азербайджаном.

Материал из сюжета:

В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал