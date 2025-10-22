Отчет о крушении лайнера AZAL будет обнародован после нового года

Результаты расследования авиакатастрофы опубликуют после нового года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Окончательные результаты расследования авиакатастрофы лайнера Embraer 190, разбившегося под Актау, могут быть опубликованы только после Нового года. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

«Такой нормативный срок, когда год примерно расследование делается, чуть больше, может быть», — приводят слова Бозумбаева РИА Новости. Он отметил, что сейчас проходит вся соответствующая работа.

Вице-премьер также подчеркнул, что комиссия работает в соответствии с международными стандартами и тщательно анализирует все обстоятельства инцидента. В августе Бозумбаев уже заявлял о планах представить окончательный отчет в течение нескольких месяцев. По его информации, один из ключевых элементов — модульный блок авионики — был отправлен на экспертизу в Соединенные Штаты, где ведутся технические исследования.

