Отчет о крушении лайнера AZAL будет обнародован после нового года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Окончательные результаты расследования авиакатастрофы лайнера Embraer 190, разбившегося под Актау, могут быть опубликованы только после Нового года. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.
«Такой нормативный срок, когда год примерно расследование делается, чуть больше, может быть», — приводят слова Бозумбаева РИА Новости. Он отметил, что сейчас проходит вся соответствующая работа.
Вице-премьер также подчеркнул, что комиссия работает в соответствии с международными стандартами и тщательно анализирует все обстоятельства инцидента. В августе Бозумбаев уже заявлял о планах представить окончательный отчет в течение нескольких месяцев. По его информации, один из ключевых элементов — модульный блок авионики — был отправлен на экспертизу в Соединенные Штаты, где ведутся технические исследования.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года: самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился под Актау. На борту находились 67 человек, из которых 29 удалось спастись, в том числе девять россиян. После трагедии расследование велось при участии международных экспертов, а детали обсуждались на высшем уровне между Россией и Азербайджаном.
