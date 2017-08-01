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01 августа 2017
31 июля 2017
09:35  01 августа 2017 0

СМИ узнали о планах Госдепа по поставкам вооружения Украине

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
В США готовят хитрый планФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Госдепартамент и Минобороны США предложили поставлять Киеву противотанковое оружие. Они пытаются убедить Белый дом в необходимости поставок украинским властям вооружения.

Ведомства добиваются поставок противотанкового вооружения на Украину, чтобы Киев смог сдержать «российскую агрессию», отмечает «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на The Wall Street Journal. Как уточняет издание, американские чиновники классифицируют это оружие как оборонительное. Точные модели пока не оговариваются, но аналитики не исключают, что речь идет о комплексах Javelin и зенитном оружии, передает агентство Nation News.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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