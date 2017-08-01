СМИ узнали о планах Госдепа по поставкам вооружения Украине

09:35 01 августа 2017 0

В США готовят хитрый план Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госдепартамент и Минобороны США предложили поставлять Киеву противотанковое оружие. Они пытаются убедить Белый дом в необходимости поставок украинским властям вооружения.

Ведомства добиваются поставок противотанкового вооружения на Украину, чтобы Киев смог сдержать «российскую агрессию», отмечает «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на The Wall Street Journal. Как уточняет издание, американские чиновники классифицируют это оружие как оборонительное. Точные модели пока не оговариваются, но аналитики не исключают, что речь идет о комплексах Javelin и зенитном оружии, передает агентство Nation News.