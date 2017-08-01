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Главные новости Курганской области
09:58  01 августа 2017 0

Суд перенес рассмотрение апелляции экс-начальника налоговой Зауралья

Судебное заседание в отношении экс-руководителя УФНС РФ по Курганской области Юрия Касьяненко. Курган, касьяненко юрий
У Юрия Касьяненко проблемы со здоровьемФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский областной суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы бывшего начальника налоговой службы Курганской области Юрия Касьяненко на приговор городского суда. Об этом ходатайствовали адвокаты осужденного в связи с его состоянием здоровья, передает корреспондент «URA.RU». Жалоба будет рассмотрена 8 августа.

Отметим, в конце июня Юрий Касьяненко был осужден на три года лишения свободы. Суд установил, что будучи руководителем регионального УФНС, он оказывал покровительство тюменской фирме, которая задолжала более 70 миллионов рублей по платежам. Касьяненко распорядился выявить не более 10 миллионов рублей долга.

Экс-начальник налоговой был арестован в августе 2016 года в аэропорту Кольцово. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как он признал свою вину. Однако после оглашения приговора Касьяненко заявил, что «такова метода проверок в России и так можно пересадить всех начальников управлений ФНС». Он также добавил, что своими действиями пытался оставить крупного налогоплательщика в области. Все долги фирма выплатила позже. Осужденный просил наказания не связанного с лишением свободы и жаловался на обострение хронических заболеваний, он также говорил, что ему требуется операция. Подчиненная Касьяненко Ольга Киселева-Захарова получила условный срок.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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