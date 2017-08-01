Автомобиль, найденный тюменцами в реке Туре, был в угоне

Автомобиль, обнаруженный тюменскими рыбаками в реке Туре, числился в угоне. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Хозяйка машины написала в полицию заявление чуть больше недели назад.
Как выяснили сотрудники полиции, автомобиль пропал недавно — 22 июля заявление поступило в отдел полиции №1. Подала его хозяйка ВАЗ 21083, сообщив, что ее машину угнали в период с 20 по 22 июля. «Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 (угон). Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск виновного лица», — отметили в пресс-службе областного полицейского главка.
Затонувшую машину накануне рано утром обнаружили тюменские рыбаки в реке Туре в деревне Якуши. Фотографии очевидцы опубликовали в соцсетях. Тюменцы предположили, что в салоне автомобиля могли находиться люди — однако, как подчеркнули силовики, машина была пуста.