В центре Челябинска вспыхнул трамвай с пассажирами. ФОТО

Утром во вторник, 1 августа, в Челябинске на улице Цвиллинга возле Дворца культуры железнодорожников вспыхнул трамвай маршрута №5 с пассажирами, которые, несмотря на сильное задымление, не спешили покидать салон.
Люди стали выходить на улицу только после того, как в трамвай вошел сотрудник полиции и сделал пассажирам предупреждение, после чего начал тушение с помощью огнетушителя. Спустя несколько минут на место ЧП прибыли пожарные расчеты, однако к этому моменту возгорание было фактически ликвидировано. Никто из людей в ходе пожара не пострадал.
Инцидент с трамваем «URA.RU» подтвердили в МУП «ЧелябГЭТ». «Было задымление, а не возгорание, — сообщил начальник управления транспорта мэрии Челябинска Роман Болотов. — Короткое замыкание на проводах. Всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал».