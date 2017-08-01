{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
10:25  01 августа 2017 0

В центре Челябинска вспыхнул трамвай с пассажирами. ФОТО

Клипарты. Сургут , полиция, пожар, происшествие
На место ЧП через несколько минут прибыли пожарные расчетыФото: Алексей Андронов © URA.RU

Утром во вторник, 1 августа, в Челябинске на улице Цвиллинга возле Дворца культуры железнодорожников вспыхнул трамвай маршрута №5 с пассажирами, которые, несмотря на сильное задымление, не спешили покидать салон.

Люди стали выходить на улицу только после того, как в трамвай вошел сотрудник полиции и сделал пассажирам предупреждение, после чего начал тушение с помощью огнетушителя. Спустя несколько минут на место ЧП прибыли пожарные расчеты, однако к этому моменту возгорание было фактически ликвидировано. Никто из людей в ходе пожара не пострадал.

Инцидент с трамваем «URA.RU» подтвердили в МУП «ЧелябГЭТ». «Было задымление, а не возгорание, — сообщил начальник управления транспорта мэрии Челябинска Роман Болотов. — Короткое замыкание на проводах. Всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал».

Возгорание произошло на крыше
Фото: chelyabinsk.74.ru

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров