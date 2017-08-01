Агутин, Крутой и Буйнов веселят чиновников на народные деньги

13:07 01 августа 2017 0

Верховный суд РФ на Новый год регулярно заказывает выступление композитора за счет средств из бюджета Фото: Wikipedia

Сотрудники государственных учреждений нередко позволяют себе развлечься за счет бюджетных денег, приглашая на корпоративы эстрадных звезд.

Издание Life.ru составило список артистов, которых часто и за немалые средства приглашают на праздники. Так, Верховный суд РФ на Новый год регулярно заказывает выступление композитора Игоря Крутого за счет средств из бюджета. Всего за четыре года ВС РФ заплатил музыканту 8,3 млн рублей.

Поклонники певца Леонида Агутина работают в госкомпании ПАО «Алроса», добывающей алмазы. На юбилей компании в июне этого года исполнителя пригласили за 4,6 млн рублей. Агутин должен был повысить престиж компании и воспитать «патриотический дух молодежи». При этом деньги на выступление звезды выделили не напрямую из народной казны. Несмотря на это, в конце июля сотрудники ФСБ пришли с обысками в офис «Единой сбытовой организации Алроса» в Москве.

Любят звезд эстрады и в ФГУП «Атлас». На того же Агутина здесь приобрели 66 билетов на недавний концерт. Также в компании приобрели 117 билетов на выступления Надежды Кадышевой, Игоря Бутмана и Витаса. Отметим, что за последние пять лет власти Москвы купили у театра «Золотое кольцо» билеты на сумму в 8 млн рублей.

Известно, что в конце августа Калужский электромеханический завод на свое столетие пригласит за гонорар в 1,1 млн рублей певца Александра Буйнова. Сотрудники муниципального учреждения «Спортивный комплекс «Истра» приобрели на концерт Григория Лепса сразу 50 билетов на сумму в 125 тысяч рублей.

Отметим, что нередко на праздниках в органах власти и госучреждениях выступают Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Валерия и Александр Маршал, которые выступили на концертах, организованных МВД. На праздники силовики в 2017 году потратят 18 бюджетных миллионов.