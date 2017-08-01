{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
31 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Курганской области
13:32  01 августа 2017 0

Курганские энергетики предупредили о возможном мошенничестве

Мороз. Зима.Село. Дорога. Клипарт. Челябинск, зима, мороз, провода, столб, энергетика, вензель, электрификация
Проявляйте бдительность при оплате электроэнергииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты энергосбытовой компании «Восток» предупредили потребителей Курганской области о том, что в городе Шумиха появилась очередная сомнительная компания — ООО «Энергия+». По сообщениям местных потребителей электроэнергии, «Энергия+» уже начала предлагать заключить с ней договоры на поставку электроэнергии.

Примечательно, что появилась данная организация во время банкротства ООО «Энергия», которое ранее неправомерно реализовывало электроэнергию потребителям на территории региона. Директором новой «Энергии+» является Леонид Шмаков, который в настоящий момент входит в состав учредителей столь же сомнительной компании «РусШумихаЭнергосбыт». И эта новая организация, вероятно, планирует собирать деньги с людей, продавая им то, чего нет у нее — электроэнергию. То есть снова повторить схему обанкротившихся «Шумихинского энергосбыта» и «Энергии».

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Курганской области — АО «ЭК «Восток» рекомендует потребителям проявить бдительность и проверять, на каких основаниях действует эта организация. На сегодня про ООО «Энергия+» известно следующее: образовалась организация в ноябре прошлого года, доступа на оптовый рынок электроэнергии эта компания не имеет, договор с гарантирующим поставщиком региона у нее также отсутствует. Другими словами, электроэнергией для продажи ООО «Энергия+» не располагает, а, значит, и правом ее продавать кому-либо.

Напомним, гарантирующий поставщик электроэнергии в Курганской области — это энергосбытовая компания «Восток».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров