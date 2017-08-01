Курганские энергетики предупредили о возможном мошенничестве

13:32 01 августа 2017 0

Проявляйте бдительность при оплате электроэнергии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты энергосбытовой компании «Восток» предупредили потребителей Курганской области о том, что в городе Шумиха появилась очередная сомнительная компания — ООО «Энергия+». По сообщениям местных потребителей электроэнергии, «Энергия+» уже начала предлагать заключить с ней договоры на поставку электроэнергии.

Примечательно, что появилась данная организация во время банкротства ООО «Энергия», которое ранее неправомерно реализовывало электроэнергию потребителям на территории региона. Директором новой «Энергии+» является Леонид Шмаков, который в настоящий момент входит в состав учредителей столь же сомнительной компании «РусШумихаЭнергосбыт». И эта новая организация, вероятно, планирует собирать деньги с людей, продавая им то, чего нет у нее — электроэнергию. То есть снова повторить схему обанкротившихся «Шумихинского энергосбыта» и «Энергии».

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Курганской области — АО «ЭК «Восток» рекомендует потребителям проявить бдительность и проверять, на каких основаниях действует эта организация. На сегодня про ООО «Энергия+» известно следующее: образовалась организация в ноябре прошлого года, доступа на оптовый рынок электроэнергии эта компания не имеет, договор с гарантирующим поставщиком региона у нее также отсутствует. Другими словами, электроэнергией для продажи ООО «Энергия+» не располагает, а, значит, и правом ее продавать кому-либо.

Напомним, гарантирующий поставщик электроэнергии в Курганской области — это энергосбытовая компания «Восток».