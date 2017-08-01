13:55 01 августа 2017 0

Самая жесткая мера наказания для бизнесменов - приостановление деятельности Фото: depositphotos.com © URA.RU

Свердловские предприниматели не успели перейти на новую кассовую систему. Как рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге 1 августа заместитель начальника контрольного отдела УФНС по Свердловской области Виктор Бачурин, 25% касс в торговых точках используются не по закону. Это грозит бизнесменам закрытием магазинов.

Российский бизнес с 1 июля 2017 года должен был перейти на онлайн-кассы. Они и сохраняют данные о продажах и в онлайн-режиме передают информацию в налоговую службу. Те свердловские территории, где отсутствует интернет, попали в специальный перечень. Кассы, оказавшиеся «вне зоны доступа», будут копить данные на фискальный накопитель. Раз в 13 месяцев его надо менять, в этот момент и будут считываться данные.

По словам Виктора Бачурина, в Свердловской области замене подлежало более 40 тысяч кассовых аппаратов, пока план выполнен только на 75%, то есть спустя месяц после дедлайна каждая четвертая касса работает не по закону. Сейчас налоговики не штрафуют предпринимателей за нарушения, а разбираются в причинах. Но не исключено, что санкции вскоре последуют. В течение года служба может вернуться к вопросу наказания.

«Если у плательщика есть кассовый аппарат и фискальные накопители, но он оказался самым хитрым и решил работать вне рамок правового поля, то ему стоит задуматься, — рассказал „URA.RU“ Бачурин. — Минимальный штраф для предпринимателя — 10 тысяч рублей, для юридического лица — минимум 30 тысяч рублей. И вплоть до приостановления деятельности».

Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх указала на то, что бизнесмены сталкиваются с несколькими проблемами, когда переходят на новые кассы.

«Первая проблема — сохраняющийся дефицит фискальных накопителей. Реально добросовестные предприниматели, которые стремились перейти на новую систему, не имели возможность купить новую технику. Вторая — высокая стоимость оборудования. Самое простое оборудование стоит не менее 20 тысяч рублей, но оно такое, что не дает нормально работать. Реально оборудовать рабочее место со всеми необходимыми параметрами — от 60 тысяч рублей и дороже. Это существенные издержки для малого и среднего предпринимательства, испытывающего проблемы», — пояснила Артюх.

Она отметила, что с 1 июля 2018 года на новую кассовую систему должны перейти предприниматели, работающие по патентам и ЕНВД — около 70 тысяч касс. Бизнес-омбудсмен выразила опасения, что если дефицит на технику не исчезнет, то изменения сильно пошатнут бизнес свердловчан.