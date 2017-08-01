В Юргамышском районе закрыли летний палаточный лагерь баптистов. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в администрации района.
Чиновникам поступила информация, что недалеко от села Покровское раскинулся палаточный лагерь, в котором есть дети. В ходе проверки межведомственная комиссия выявила, что в лагере вместе с взрослыми находились 47 детей в возрасте от 15 до 18 лет. «Дети также были из семей баптистов из Кургана, Челябинской и Тюменской областей. Им читали проповеди», — рассказал специалист районной администрации.
Участок с палатками никем не охранялся, территория не была огорожена, попасть на место отдыха мог любой проезжающий мимо. Не соблюдались санитарные и противопожарные требования. По заключению комиссии небезопасный для детского отдыха лагерь закрыли: всех детей отправили к родителям по домам.
В управлении по социальной политике напоминают, что в регионе существует официальный реестр, в который занесены сведения обо всех желающих организовывать детский отдых. Эти организации и компании проверенные и соблюдают все требования законодательства.