{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
31 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Курганской области
14:08  01 августа 2017 0

В Зауралье разогнали нелегальный детский лагерь баптистов. Там были дети из Тюмени и Челябинска

Клипарт 2, туризм, поход, природа, палатки, туристы
Организаторы лагеря не уведомили администрацию района и не соблюдали правила безопасностиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Юргамышском районе закрыли летний палаточный лагерь баптистов. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в администрации района.

Чиновникам поступила информация, что недалеко от села Покровское раскинулся палаточный лагерь, в котором есть дети. В ходе проверки межведомственная комиссия выявила, что в лагере вместе с взрослыми находились 47 детей в возрасте от 15 до 18 лет. «Дети также были из семей баптистов из Кургана, Челябинской и Тюменской областей. Им читали проповеди», — рассказал специалист районной администрации.

Участок с палатками никем не охранялся, территория не была огорожена, попасть на место отдыха мог любой проезжающий мимо. Не соблюдались санитарные и противопожарные требования. По заключению комиссии небезопасный для детского отдыха лагерь закрыли: всех детей отправили к родителям по домам.

В управлении по социальной политике напоминают, что в регионе существует официальный реестр, в который занесены сведения обо всех желающих организовывать детский отдых. Эти организации и компании проверенные и соблюдают все требования законодательства.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров