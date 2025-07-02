Экс-глава аппарата Белого дома расскажет правду о здоровье Байдена

Глава аппарата Белого дома во время президенства Джо Байдена Рон Клейн и ряд других бывших высокопоставленных чиновников согласились дать показания в рамках расследования, посвященного когнитивному состоянию экс-президента США. Об этом сообщила газета Politico. Первое экспертное слушание прошло в Сенате 18 июня.
«Комитет назначил следующие даты для дачи показаний бывших сотрудников администрации: экс-руководителя аппарата Рона Клейна — на 24 июля; бывшего советника президента Стива Рикетти — на 30 июля; бывшего старшего советника президента Майка Донилона — на 31 июля», — говорится в материале. Также среди тех, кто еще даст показания, числятся бывшие замруководителя аппарата Брюс Рид (5 августа) и старший советник президента Анита Данн (7 августа).
Ранее сообщалось, что четверо экс-сотрудников Байдена выразили готовность выступить перед Конгрессом с показаниями относительно состояния его умственного здоровья в период президенства. Впоследствии портал Axios, ссылаясь на источники, написал, что администрация нынешнего американского лидера Дональда Трампа отменила действие исполнительной привилегии для Рона Клейна и ряда других экс-чиновников. Эта привилегия предоставляет возможность как нынешним, так и бывшим членам администрации не разглашать определенную служебную информацию.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт призвала экс-первую леди США Джилл Байден выступить с публичным заявлением относительно состояния здоровья ее супруга. Левитт отметила, что по имеющимся видео- и фотоматериалам можно сделать выводы о том, что происходило сокрытие информации о здоровье Джо Байдена.
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