В России ищут способ снизить цены на картофель

АКОРТ совместно с властью и поставщиками обсуждает введение «ценовых коридоров»
© Служба новостей «URA.RU»
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В России пытаются стабилизировать цены на картофель
В России пытаются стабилизировать цены на картофель Фото:

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) совместно с федеральными органами власти и поставщиками обсуждает возможность введения «ценовых коридоров» для стабилизации стоимости картофеля. Об этом сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

«Мы ведем диалог с Минпромторгом и Минсельхозом, как можно ее преодолеть. Мы сейчас обсуждаем разные инструменты, которые позволят снизить волатильность цен, в первую очередь, в категории овощей. Помимо фиксации цен в контрактах на поставку товаров, это может быть некая формула ценового коридора», — заявил Богданов, отметив, что ситуация на российском рынке картофеля остается сложной. Его слова передает ТАСС.

Глава АКОРТ отметил, что для разработки формулы «ценового коридора» предстоит определить базовые параметры расчета и согласовать период действия механизма. Кроме того, обсуждается возможность корректировки формулы в течение определенного срока.

Он также отметил, что цены на картофель выросли из-за неурожайности. По его словам, в 2023 году наблюдался хороший урожай, в следующий год посевная площадь сократилась, из-за чего снизился и урожай снизился тоже и изменились цены. Богданов отметил, что розничные сети выражают заинтересованность в заключении долгосрочных договоров с заранее установленной фиксированной стоимостью, что, по его мнению, способствовало бы стабилизации рыночной ситуации.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась несколько лет назад на рынке куриных яиц. Как отметил Богданов, в тот период производители часто прекращали выполнять контракты с заранее установленными ценами и предпочитали реализовывать продукцию на свободном рынке.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что стоимость картошки в России увеличилась в четыре раза. Такой стремительный рост он назвал безобразием.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) отметила, что формирование цен на картофель в стране зависит преимущественно от сезонных факторов и объемов производства в том или ином году. По ее словам, в 2023 году был собран рекордный урожай картофеля, что обусловило существенное снижение стоимости данного продукта на внутреннем рынке. 

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) совместно с федеральными органами власти и поставщиками обсуждает возможность введения «ценовых коридоров» для стабилизации стоимости картофеля. Об этом сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. «Мы ведем диалог с Минпромторгом и Минсельхозом, как можно ее преодолеть. Мы сейчас обсуждаем разные инструменты, которые позволят снизить волатильность цен, в первую очередь, в категории овощей. Помимо фиксации цен в контрактах на поставку товаров, это может быть некая формула ценового коридора», — заявил Богданов, отметив, что ситуация на российском рынке картофеля остается сложной. Его слова передает ТАСС. Глава АКОРТ отметил, что для разработки формулы «ценового коридора» предстоит определить базовые параметры расчета и согласовать период действия механизма. Кроме того, обсуждается возможность корректировки формулы в течение определенного срока. Он также отметил, что цены на картофель выросли из-за неурожайности. По его словам, в 2023 году наблюдался хороший урожай, в следующий год посевная площадь сократилась, из-за чего снизился и урожай снизился тоже и изменились цены. Богданов отметил, что розничные сети выражают заинтересованность в заключении долгосрочных договоров с заранее установленной фиксированной стоимостью, что, по его мнению, способствовало бы стабилизации рыночной ситуации. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась несколько лет назад на рынке куриных яиц. Как отметил Богданов, в тот период производители часто прекращали выполнять контракты с заранее установленными ценами и предпочитали реализовывать продукцию на свободном рынке. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что стоимость картошки в России увеличилась в четыре раза. Такой стремительный рост он назвал безобразием. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) отметила, что формирование цен на картофель в стране зависит преимущественно от сезонных факторов и объемов производства в том или ином году. По ее словам, в 2023 году был собран рекордный урожай картофеля, что обусловило существенное снижение стоимости данного продукта на внутреннем рынке. 
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