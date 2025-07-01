01 июля 2025

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотники атаковали завод в Ижевске
Беспилотники атаковали завод в Ижевске Фото:
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Беспилотники ВСУ атаковали Ижевск

В результате атаки БПЛА на Ижевск общее число пострадавших достигло 42 человек, трое погибли. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Всего пострадавших — 45 человек, трое погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», — сообщил Бречалов в своем telegram-канале.

В республике введен режим ЧС. По последним данным, шестеро пострадавших были отправлены в Москву. Ранее глава региона сообщал, что пострадали 16 сотрудников завода, по которому был нанесен удар БПЛА. С получившими травмы работают психологи, пишет «Национальная Служба Новостей».

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В результате атаки БПЛА на Ижевск общее число пострадавших достигло 42 человек, трое погибли. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Всего пострадавших — 45 человек, трое погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», — сообщил Бречалов в своем telegram-канале. В республике введен режим ЧС. По последним данным, шестеро пострадавших были отправлены в Москву. Ранее глава региона сообщал, что пострадали 16 сотрудников завода, по которому был нанесен удар БПЛА. С получившими травмы работают психологи, пишет «Национальная Служба Новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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