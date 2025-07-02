Бюджетников в регионах РФ обучат бороться с экстремизмом

В российских регионах все чаще проводят курсы повышения квалификации в области профилактики экстремизма для госслужащих и работников муниципалитетов. Об этом свидетельствуют опубликованные торги на портале ЕИС «Закупки».
«С начала года тендеры на оказание услуг (по повышению квалификации в области профилактики экстремизма — прим. URA.RU) разместили Воронежская, Новосибирская, Самарская, Смоленская и Челябинская области, Пермский и Краснодарский край, Татарстан», — проанализировали соответствующие лоты «Ведомости». Суммы везде разные.
На территории Самарской области проведут самый затратный образовательный курс. Региональный комитет по организации торгов заключил контракт на приблизительно 1 млн рублей. Обучение продлится 10 дней. Программа разбита на тематические блоки, рассчитанные на 24 академических часа.
Муниципалитеты тратят на схожие закупки в разы меньше. К примеру, в Прикамье за повышение квалификации в администрации Соликамского округа готовы были заплатить 13 000 рублей, но тендер выиграл институт менеджмента за 3120 рублей. За эти деньги планируют обучить пятерых человек примерно за 16 часов.
Власти Кавказского района Краснодарского края изначально планировали выделить 62 766 рублей на проведение курсов повышения квалификации, однако в результате торгов сумма снизилась до 1519 рублей. Обучение семи участников пройдет на базе Дальневосточного института дополнительного профессионального образования, а продолжительность программы составит не менее 40 часов.
Этот же учебный центр одержал победу в аналогичном конкурсе в Челябинской области, где стартовая стоимость контракта составляла 83 600 рублей. По итогам торгов она уменьшилась до 5116 рублей. Здесь программа переобучения рассчитана на 36 часов.
URA.RU писало ранее, что в образовательные программы для вузов собираются включить дисциплину по противодействию экстремизму и терроризму. Такое распоряжение издали специалисты Минобрнауки.
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