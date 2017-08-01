16:55 01 августа 2017 1

В кошельке, по словам тюменки, были пятитысячные купюры и доллары Фото: Pixabay.com

Пользователи соцсетей пытались отговорить тюменку отдать найденный ею в кафе миллион рублей. О находке известная тюменская активистка, член Общественной палаты города Гульнара Прадедова написала на своей странице в «Фейсбуке».

«Нашла кошелек с прессом из купюр 5 тыс. и долларами, сдала в кафе, но, боюсь, замылят. Там, наверное, миллион! И что делать? Визиток не обнаружила в кошельке, стою как Три тополя на Плющихе — я, Удача и моя Совесть! Вместо Удачи можно Алчность! Кому чего больше нравится», — написала тюменка.

Корреспонденту «URA.RU» Гульнара Прадедова рассказала, что привезла своего сына на реабилитационные занятия на «Волшебный батут», который находится в торговом центре «Остров» на улице Федюнинского. «Побежала в „Окей“ купить что-нибудь перекусить, там есть кафе внутри гипермаркета. Увидела, что на столе, на салфетнице, лежит кошелек — подумала: первый раз вижу, чтоб кошельком место занимали», — рассказала она.

Тюменка вернула найденный кошелек хозяйке Фото: страница Гульнары Прадедовой в «Фейсбуке»

Тюменка ждала несколько минут, однако к столику так никто и не подошел. Тогда она открыла кошелек в надежде найти визитку владельца и увидела там пачки купюр и несколько карт. «Я вызвала полицию. Пока ждала — попросила менеджера по карте магазина установить хозяина и позвонить ему. Оказалось, что владелица — женщина», — сообщила собеседница агентства.

В итоге тюменка не дождалась ни полицию, ни хозяйку портмоне — ей пришлось торопиться, чтоб успеть забрать сына с реабилитационных занятий на «Волшебном батуте».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили — сообщение о найденном кошельке в отдел полиции №1 поступило в 12:38. «Находку тюменка передала на стойку информации, сотрудники службы безопасности связались с хозяйкой и уже должны были передать ей кошелек», — рассказали в пресс-службе. «Она все правильно сделала», — похвалили горожанку в полиции.

Пост тюменки собрал уже несколько десятков комментариев. Горожане в шутку советуют ей «пойти и забрать из кафе, положить у себя дома до лучших времен» и пишут: «Гуля, беги!».

«Это и был подарок Вселенной, а ты его в полицию», — веселятся тюменцы и интересуются, как хозяйка богатства отблагодарит честную горожанку. Общественница написала: много «тяжелых детей стоит в очереди на реабилитацию, деньги нам нужны для проекта. Оставила на всякий случай хозяйке телефон, вдруг захочет отблагодарить, так я ей прямиком список деток покажу, скажу — выбирай, и если есть желание помочь, то вот ребенок».