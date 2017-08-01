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Главные новости Свердловской области
16:20  01 августа 2017 0

Депутат гордумы Екатеринбурга тайно женился на собственной супруге. ФОТО

Николай Смирнягин ждал шесть лет, чтобы решиться на отчаянный шагФото: из Инстаграма фотографа Никиты Журнакова

В минувшие выходные депутат гордумы, гендиректор УК «Академический» Николай Смирнягин женился. Свадьба прошла скромно, присутствовали только близкие друзья. Известно о ней стало случайно — читатели «URA.RU» заметили необычную пару, фотографирующуюся в подворотне, узнали депутата и прислали снимок в редакцию.

Согласно официальной биографии Николая Смирнягина на сайте гордумы, он давно уже женат, есть даже дочь, которой уже шесть лет. «Ничего не поменялось: просто наконец-то официально расписались. Все остальное — личная информация», — пояснил депутат корреспонденту «URA.RU».

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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