В минувшие выходные депутат гордумы, гендиректор УК «Академический» Николай Смирнягин женился. Свадьба прошла скромно, присутствовали только близкие друзья. Известно о ней стало случайно — читатели «URA.RU» заметили необычную пару, фотографирующуюся в подворотне, узнали депутата и прислали снимок в редакцию.
Согласно официальной биографии Николая Смирнягина на сайте гордумы, он давно уже женат, есть даже дочь, которой уже шесть лет. «Ничего не поменялось: просто наконец-то официально расписались. Все остальное — личная информация», — пояснил депутат корреспонденту «URA.RU».