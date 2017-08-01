18:16 01 августа 2017 0

Командир Еланского учебного центра получил контузию в горячей точке на Ближнем Востоке Фото: Виктор Вахрушев © URA.RU

В Сирии в ходе боевых действий пострадал генерал Центрального военного округа, руководитель Еланского учебного центра Анвар Галимуллин. Об этом «URA.RU» сообщили источники в военных кругах. По их информации, генерал подорвался на фугасе и получил контузию.

Сам генерал подтвердил агентству информацию о своем ранении — в настоящее время он лечится в Москве, в госпитале. «Собрали меня, иду на поправку», — рассказал «URA.RU» Анвар Галимуллин. По его словам, ближе к концу месяца он планирует вернуться на Урал, в Елань.

Получить оперативный комментарий официального представителя Центрального военного округа полковника Ярослава Рощупкина не удалось: он не отвечал на звонки на свой сотовый. По данным агентства, значительная часть сотрудников штаба округа находятся сейчас в Казахстане, на Армейских международных играх, АрМИ-2017.

Указ президента о присвоении Галимуллину генеральского звания был подписан 22 февраля 2017 года: погоны ему вручали на торжественном построении в Еланском гарнизоне 23 февраля. Ранее Галимуллин занимал пост заместителя руководителя — начальника штаба учебного центра в Елани.