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01 августа 2017
17:42  01 августа 2017 0

Четверо членов банды ГТА убиты в перестрелке в зале Мособлсуда. ВИДЕО

Из здания Мособлсуда эвакуируют раненогоФото: скриншот с видео

Вооруженные огнестрельным оружием подсудимые напали на конвой: четверо бандитов убиты, четверо конвоиров госпитализированы.

Пока точно неизвестно, отняли ли подсудимые оружие у конвоиров или зеков привезли в суд из СИЗО уже вооруженными. По словам очевидцев, в зале московского областного суда раздалось не менее 20 выстрелов.

По последним данным, в перестрелке между членами банды ГТА и конвоирами прямо в зале Мособлсуда застрелены четверо бандитов. Четверо конвоиров госпитализированы с различными ранениями. Одного из конвоиров пытались задушить, он госпитализирован с асфиксией. Женщину-конвоира увезли в больницу всю в крови. У нее и еще двух ее коллег огнестрельные ранения.

«Пять человек напали на конвойных в Московском областном суде. Они были вооружены огнестрельным оружием», — сообщает «Интерфакс».

1 августа в суде проходило заседание по делу так называемой банды ГТА. Ее члены нападали с 2009 по 2014 годы на автомобилистов в Москве и Подмосковье. Полиция несколько месяцев искала налетчиков, которых прозвали бандой ГТА. Деньги, ценности и автомобили жертв участников группировки не интересовали. Большинство убийств было совершено ночью на обочинах Малого и Большого колец (А-107 и А-108) в Московской области, недалеко от лесных массивов. У задержанных изъяли два автомата АКС и около 100 патронов.

Видео: Mash

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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