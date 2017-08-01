Вооруженные огнестрельным оружием подсудимые напали на конвой: четверо бандитов убиты, четверо конвоиров госпитализированы.
Пока точно неизвестно, отняли ли подсудимые оружие у конвоиров или зеков привезли в суд из СИЗО уже вооруженными. По словам очевидцев, в зале московского областного суда раздалось не менее 20 выстрелов.
По последним данным, в перестрелке между членами банды ГТА и конвоирами прямо в зале Мособлсуда застрелены четверо бандитов. Четверо конвоиров госпитализированы с различными ранениями. Одного из конвоиров пытались задушить, он госпитализирован с асфиксией. Женщину-конвоира увезли в больницу всю в крови. У нее и еще двух ее коллег огнестрельные ранения.
«Пять человек напали на конвойных в Московском областном суде. Они были вооружены огнестрельным оружием», — сообщает «Интерфакс».
1 августа в суде проходило заседание по делу так называемой банды ГТА. Ее члены нападали с 2009 по 2014 годы на автомобилистов в Москве и Подмосковье. Полиция несколько месяцев искала налетчиков, которых прозвали бандой ГТА. Деньги, ценности и автомобили жертв участников группировки не интересовали. Большинство убийств было совершено ночью на обочинах Малого и Большого колец (А-107 и А-108) в Московской области, недалеко от лесных массивов. У задержанных изъяли два автомата АКС и около 100 патронов.
Видео: Mash