Чистая одежда, сияющие, «как яйца у кота Васьки», берцы и исполнение песни «Синева» — такие рекомендации по празднованию Дня ВДВ появились на официальном сайте ветеранов боевых действий Пермского края.
День ВДВ будут отмечать по всей России в среду, 2 августа. В Перми он начнется с шествия колонны десантников от набережной Камы по проезжей части улиц Монастырской и Сибирской, до сквера Советской Армии. Затем состоятся возложение цветов и венков к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу и митинг у памятника «Разорванное братство». «Убедительная просьба прийти на праздник в военной форме, не вставать в колонну десантников в шортах, в нетрезвом состоянии», — обращаются к десантникам на сайте ветеранов боевых действий.
Для тех, кто служил в ВДВ, написали целую инструкцию, как правильно отмечать профессиональный праздник. Десантников предупреждают, что 2 августа на улицах Перми могут быть ряженые и провокаторы, которых необходимо выводить на чистую воду каверзными вопросами о службе и традициях. «Настоящий десантник никогда не опозорит ВДВ. Он не приходит в сланцах, шортах и тельняшке, трусах или трико, не цепляет купленных в ларьке значков и медалей на святой тельник, не пьёт водку, запивая пивом и вином литрами и не блюёт затем в окружающих, не дебоширит и не нарушает спокойствия граждан», — говорится в инструкции. Особое внимание в документе уделяется чистоте одежды. В частности, отмечается, что берцы «должны блестеть, как яйца у кота Васьки».
В праздновании десантникам предлагается поучаствовать лично: «поднять гирю, девушку, как минимум упасть и не менее 50 раз отжаться, последних пять — за ВДВ!» Также служившим в ВДВ рекомендуется посетить «культурное заведение» и «принять на грудь», причем первый тост должен быть за родной род войск, второй — за командиров, третий — за тех, кого нет рядом, четвертый — за родителей, пятый — за боевых друзей. Стоит отметить, что 2 августа по распоряжению пермских властей не будут продавать алкоголь на всей территории города, включая бары и рестораны. Завершить празднование десантникам рекомендуют исполнением песни «Синева» и окунанием в водоем, при этом отмечается, что нырять в фонтан категорически запрещено.