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01 августа 2017
19:51  01 августа 2017 2

Басков расцеловал сам себя. ВИДЕО

Басков расцеловал свое изображение в телевизореФото: Википедия

Певец Николай Басков расцеловал свое изображение в телевизоре. Эпатажное видео он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Николай Басков опубликовал в соцсети видео, на котором он подбегает к своему изображению на экране телевизора и начинает его целовать. Судя по смеху за кадром, видео снимал мужчина. Басков смеялся вместе с ним.

Подписчики оценили чувство юмора популярного певца. «И правильно. Надо себя любить. Николай, ты супер!.. Это ж классно, когда человек доволен собой! Берите пример, любите себя и судьба будет ласкова с вами!» — написали фанаты Баскова.

Другие пользователи раскритиковали запись и упрекнули Баскова в нарциссизме: «Любовь к себе зашкаливает… Вот дожился. Сам себя целует», — приводит слова поклонников певца портал Dni.ru.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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