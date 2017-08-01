Басков расцеловал сам себя. ВИДЕО

Певец Николай Басков расцеловал свое изображение в телевизоре. Эпатажное видео он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
Николай Басков опубликовал в соцсети видео, на котором он подбегает к своему изображению на экране телевизора и начинает его целовать. Судя по смеху за кадром, видео снимал мужчина. Басков смеялся вместе с ним.
Подписчики оценили чувство юмора популярного певца. «И правильно. Надо себя любить. Николай, ты супер!.. Это ж классно, когда человек доволен собой! Берите пример, любите себя и судьба будет ласкова с вами!» — написали фанаты Баскова.
Другие пользователи раскритиковали запись и упрекнули Баскова в нарциссизме: «Любовь к себе зашкаливает… Вот дожился. Сам себя целует», — приводит слова поклонников певца портал Dni.ru.