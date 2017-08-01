Истребители НАТО перехватили российские самолеты в небе над Балтикой

Два российских самолета были перехвачены истребителями НАТО над Балтийским морем. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.
Истребители F-18 поднялись в воздух с военной базы Амари в Эстонии и перехватили два российских воздушных судна — Ан-26 и МиГ-31. Туда же направила свой истребитель и Финляндия, которая не состоит в НАТО, но сочла необходимым осуществить инспекцию российских самолетов в международном воздушном пространстве, добавляет «Национальная служба новостей».
СМИ пишут, что встреча российских самолетов с натовскими и финскими истребителями обошлась без инцидентов.