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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
00:40  02 августа 2017 0

Украинский врач-убийца посетил Петербург и обещал вернуться

Реаниматолог, убивавший попавших к нему в руки донецких ополченцев, свободно посетил Санкт-ПетербургФото: Twitter / @Utilizator_

Врач-реаниматолог Александр Чернов, известный также как «Доктор Мясо», посетил Петербург и пообещал вернуться с победой. Врач-убийца, ранее признававшийся в умышленном убийстве пациентов, воевавших против киевского режима, является фигурантом уголовного дела, возбужденного СКР.

«Милый #СанктПетербург! Прости, что не остался на #ДеньФлота — отговорили: будет много шпиков! Провел чудесные 3 дня! #явернусь #мыпобедим?», — написал Чернов у себя в Твиттере с говорящим аккаунтом @Utilizator_.

Под этой же записью он опубликовал фото своих прогулок по российской Северной столице. Чернов успел посетить Эрмитаж, Петропавловскую крепость, а также съездить в Петергоф, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По имеющейся информации, Чернов посещал и другие регионы России, в частности, отдыхал в Крыму в 2016 году.

Отметим, Александру Чернову инкриминируют подстрекательство к применению запрещенных средств и методов ведения войны. Чернов, бывший врач-реаниматолог из города Енакиево в Донбассе лично рассказывал журналистам, что во время боевых действий на юго-востоке убивал раненых ополченцев, попавших на его операционный стол.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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