Врач-реаниматолог Александр Чернов, известный также как «Доктор Мясо», посетил Петербург и пообещал вернуться с победой. Врач-убийца, ранее признававшийся в умышленном убийстве пациентов, воевавших против киевского режима, является фигурантом уголовного дела, возбужденного СКР.
«Милый #СанктПетербург! Прости, что не остался на #ДеньФлота — отговорили: будет много шпиков! Провел чудесные 3 дня! #явернусь #мыпобедим?», — написал Чернов у себя в Твиттере с говорящим аккаунтом @Utilizator_.
Под этой же записью он опубликовал фото своих прогулок по российской Северной столице. Чернов успел посетить Эрмитаж, Петропавловскую крепость, а также съездить в Петергоф, сообщает «Федеральное агентство новостей».
По имеющейся информации, Чернов посещал и другие регионы России, в частности, отдыхал в Крыму в 2016 году.
Отметим, Александру Чернову инкриминируют подстрекательство к применению запрещенных средств и методов ведения войны. Чернов, бывший врач-реаниматолог из города Енакиево в Донбассе лично рассказывал журналистам, что во время боевых действий на юго-востоке убивал раненых ополченцев, попавших на его операционный стол.