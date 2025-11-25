Рождественский пост 2025: история и традиции, что строго запрещено делать

Рождественский пост закончится через 40 дней перед самим Рождеством Христовым Фото: Илья Московец © URA.RU

Рождественский пост — особый сорокадневный период, когда предновогодняя суета переплетается с глубокой христианской традицией внутреннего очищения и подготовки к празднику Рождества Христова. Это время не только ограничений в питании, но и работы над собой: тишины, пересмотра привычек, отказа от злых слов, обид и спешки. Подробнее — в материале URA.RU.

Что такое Рождественский пост

Рождественский пост — это сорокадневный период подготовки к празднику Рождества Христова, установленный в восточной христианской традиции. Он продолжается с 15 (28) ноября по 24 декабря (6 января) и считается аналогом западного Адвента.

Его второе распространенное название — Филиппов пост, поскольку начинается он сразу после дня памяти апостола Филиппа. В народе же этот период издавна называли «Филипповками».

Главная цель поста — не только воздержание в еде, но и духовное очищение. Об этом напоминают слова святителя Иоанна Златоуста, который подчеркивал: пост — это прежде всего «удаление от зла и укрощение страстей».

Для православных христиан это время тишины, молитвы, служений и внутренней сосредоточенности. Пост призван мягко подготовить душу к великому празднику — Рождеству Христову.

История возникновения Рождественского поста

Корни Рождественского поста уходят в первые века христианства. В IV веке он упоминается как короткий подготовительный период перед праздником, а его первоначальная продолжительность составляла всего семь дней.

Древнерусское название «Корочун», встречающееся даже в Новгородской первой летописи, связывают с короткими зимними днями. Одновременно оно отражает древнюю народную традицию почитать самый «короткий» праздник зимнего цикла.

Рождественский пост призван подготовиться к празднованию Рождества Христова Фото: Илья Московец © URA.RU

Со временем пост начал увеличиваться: сначала до пяти дней, по аналогии с предпасхальной неделей, затем до сорока дней — благодаря реформе патриарха Луки Хрисоверга в XII веке.

Интересно, что в IX–XI веках продолжительность поста отличалась у мирян и монахов. Для монашествующих Рождественский пост уже представлял собой 40-дневную Четыредесятницу, тогда как миряне соблюдали лишь последние пять дней.

К XII–XIV векам практика сорокадневного поста распространилась повсеместно. Она закрепилась в церковных уставах, и постепенно именно эта форма стала общей для всех православных верующих.

Традиции и обычаи Рождественского поста

На Руси Рождественский пост всегда сопровождался особыми обычаями, семейными ритуалами и народными приметами. Днем люди занимались хозяйством, а вечернюю работу старались избегать — считалось, что она приносит беспокойство и «лихие силы».

Пища в этот период была простой: каши, овощи, грибы, ягоды, орехи. Рыба разрешалась по уставу в определенные дни, и такие трапезы становились радостными семейными событиями.

Еда в постные дни должна быть простой: каши, овощи и т.д. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пост считался временем добрых дел. Люди помогали вдовам, сиротам, старикам, приносили пожертвования в храмы, навещали нуждающихся. Этот обычай милосердия сохранился и сегодня.

В последние дни перед Рождеством особое значение придавали чистоте — духовной и домашней. 6 января (24 декабря по юлианскому календарю) постились до первой звезды и готовили кутью — символ изобилия, мира и памяти о Вифлеемской ночи.

Сено на столе, свечи у икон, семейная молитва и ожидание первой звезды — все это создавало особую атмосферу, в которой праздник ощущался особенно торжественно и тепло.

Что нельзя делать в Рождественский пост

Хотя Рождественский пост предполагает пищевые ограничения, его смысл выходит далеко за рамки гастрономии. Это время воспитания характера, самоограничения и душевной дисциплины.

Рекомендуется воздерживаться от шумных застолий, алкогольных развлечений, ссор, осуждения и сплетен. Чрезмерное использование телефонов и социальных сетей также стоит ограничить — пост призывает к тишине и вниманию к внутреннему миру.

Верующие стремятся чаще молиться, читать Священное Писание, посещать богослужения, освящать дом добрыми словами и поступками.

Нежелательны азартные развлечения, беспорядочные траты и чрезмерное увлечение внешними удовольствиями. Пост не запрещает радость, но напоминает об умеренности и благодарности.