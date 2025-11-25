Силуанов заявил о конце эпохи углеводородного сырья

«Для России тоже надо понимать, что время углеводородов постепенно начинает сокращаться. <...> И нам нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые технологии, на новые двигатели, что называется, нашей экономики, на новые виды переработки тех же самых углеводородов», — сказал Силуанов на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего». Министр отметил, что появляется все больше технологий, которые не будут требовать углеводородов. Хотя они еще какое-то время останутся в использовании, необходимо уже сейчас думать о средне- и долгосрочной перспективе.