Силуанов заявил о конце эпохи углеводородного сырья
Одним из очевидных трендов мировой экономики Силуанов назвал развитие ИИ
Время углеводородного сырья для России постепенно уходит, стране необходимо готовиться к переходу на новые «двигатели» экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Для России тоже надо понимать, что время углеводородов постепенно начинает сокращаться. <...> И нам нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые технологии, на новые двигатели, что называется, нашей экономики, на новые виды переработки тех же самых углеводородов», — сказал Силуанов на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего». Министр отметил, что появляется все больше технологий, которые не будут требовать углеводородов. Хотя они еще какое-то время останутся в использовании, необходимо уже сейчас думать о средне- и долгосрочной перспективе.
Одним из очевидных трендов мировой экономики Силуанов назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, ИИ выходит на передовую и будет играть все более важную роль в различных сферах жизни. Министр отметил, что сейчас идет борьба за то, чтобы максимально использовать потенциал ИИ в экономике, медицине, военной сфере и других областях. Тот, кто сможет достичь передовых позиций в развитии ИИ, будет иметь значительные преимущества.
- Роман25 ноября 2025 15:20Поэтому они снижают цены на нефть?