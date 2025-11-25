Логотип РИА URA.RU
Силуанов заявил о конце эпохи углеводородного сырья

Силуанов: эпоха углеводородов уходит, РФ нужно переходить на новые двигатели
25 ноября 2025 в 14:59
Одним из очевидных трендов мировой экономики Силуанов назвал развитие ИИ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Время углеводородного сырья для России постепенно уходит, стране необходимо готовиться к переходу на новые «двигатели» экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Для России тоже надо понимать, что время углеводородов постепенно начинает сокращаться. <...> И нам нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые технологии, на новые двигатели, что называется, нашей экономики, на новые виды переработки тех же самых углеводородов», — сказал Силуанов на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего». Министр отметил, что появляется все больше технологий, которые не будут требовать углеводородов. Хотя они еще какое-то время останутся в использовании, необходимо уже сейчас думать о средне- и долгосрочной перспективе.

Одним из очевидных трендов мировой экономики Силуанов назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, ИИ выходит на передовую и будет играть все более важную роль в различных сферах жизни. Министр отметил, что сейчас идет борьба за то, чтобы максимально использовать потенциал ИИ в экономике, медицине, военной сфере и других областях. Тот, кто сможет достичь передовых позиций в развитии ИИ, будет иметь значительные преимущества.

