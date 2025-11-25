Неизвестные беспилотники вторглись в Молдавию
В Молдавии сообщили о нарушении воздушного пространства беспилотником
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Утром 25 ноября 2025 года над территорией Молдавии пролетели шесть беспилотников неизвестного происхождения. Об этом сообщило Министерство обороны республики. Несанкционированные пролеты фиксировались в районах Кагул, Оргеев, Дондушень, Флорешты, а также в окрестностях городов Вадул-луй Водэ и Бендеры.
«Системы наблюдения за воздушным пространством, имеющиеся в распоряжении Национальной армии, утром 25 ноября 2025 года обнаружили шесть беспилотников, которые несанкционированно пересекали воздушное пространство страны», — сообщили в минобороны страны. Сотрудники правоохранительных органов сейчас проверяют территорию, по которой, предположительно, проходил полет беспилотника.
Ранее сообщалось, что в воздушное пространство Молдавии нарушил неизвестный беспилотный летательный аппарат. БПЛА типа Shahed вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины и затем пересек границу с Румынией, передает «Царьград». Как сообщили в пограничной полиции, он двигался в направлении Виноградовка — Вулканешты в южной части республики.
В Молдавии и до этого уже обнаруживали обломки БПЛА и украинских ракет ПВО. Два беспилотника были найдены в Кэушанском и Рышканском районах, передает 360.ru.
После МИД республики выразил протест послу России Олегу Озерову. Доказательств того, что БПЛА были российскими, приведены не были. Российский дипломат подчеркнул, что в прошлом беспилотные летательные аппараты неоднократно проникали на территорию других государств именно с Украины.
