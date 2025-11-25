Цекало заплатит миллионы сестре Веры Брежневой: громкая история ссоры, побег из России из-за СВО

Александр Цекало выплатил 21 миллион рублей по алиментам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский продюсер Александр Цекало заплатил 21 миллион рублей, частично погасив крупный долг по алиментам перед своей бывшей супругой Викторией Галушкой, которая является сестрой певицы Веры Брежневой. В суд на него экс-жена подала еще летом 2025 года, сам Цекало при этом говорил, что стабильно платил алименты и дети часто приезжают к нему в США, где сейчас и живет продюсер вместе со своей новой женой. Что известно о звездном скандале — в материале URA.RU.

Заплатил миллионы и еще должен остался

В августе 2025 года Виктория Галушка подала иск о взыскании с Цекало накопившегося долга в размере почти 49 миллионов рублей. Эти средства предназначались на содержание их общих детей — 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила.

По данным на 24 ноября, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что за четыре месяца Цекало удалось выплатить 21 миллион рублей, сократив таким образом сумму долга до 28,9 миллиона. Причем согласно ранее достигнутым договоренностям, продюсер был обязан ежемесячно перечислять на детей около 1,7 миллиона рублей. Отмечается также, что Глушка подавала иск в суд несколько раз, так как изначально он был составлен с ошибками.

Версия Цекало: долг образовался из-за отъезда из РФ

В ответ на иск об алиментах Александр Цекало рассказал журналистам «Комсомольской правды» свою версию событий вокруг скандала с алиментами. Он утверждает, что исправно их выплачивал, а причиной долга стало то, что Виктория, являющаяся гражданкой Украины, в начале СВО вывезла детей из Москвы

"Все алименты исправно оплачиваются… Дети были увезены из Москвы в начале СВО и скитались по Европе и Украине. Какое-то время я даже не знал, где они находятся. Это стало серьезным стрессом для их психики», — сокрушался Цекало. Он также отметил, что Галушка продала дом на Рублевке, который был изначально оставлен детям.

Цекало также обвинил бывшую супругу в том, что та препятствует его общению с детьми. При этом он подчеркнул, что его дом в США с новой женой всегда открыт для Саши и Миши.

Тайный брак и громкая история тихого развода

Виктория Галушка - третья жена Цекало и сестра Веры Брежневой Фото: Любимов Андрей / Агентство «Москва»

История отношений Александра Цекало и Виктории Галушки всегда была окружена ореолом тайны. Пара заключила брак в январе 2008 года, и церемония была настолько непубличной, что о ней знал лишь узкий круг друзей. Их союз продлился десять лет и официально был расторгнут в 2018 году, однако и этот факт долгое время скрывался. Лишь в январе 2019 года Цекало официально подтвердил разрыв, заявив, что он официально разведен и свободен.

Уже тогда журналисты предполагали, что причиной развода послужила новая пассия продюсера, с которой его несколько раз видели вместе. После расставания Виктория восстановила девичью фамилию Галушка. В прессе появлялась информация, что Цекало выплатил бывшей жене компенсацию за то, чтобы она официально перестала носить его фамилию, так как для него было важно, чтобы ее носила только новая избранница.

Новая жизнь, новая жена и новая страна

После развода с Галушкой личная жизнь Александра Цекало кардинально изменилась. С 2019 года он живет преимущественно в Соединенных Штатах вместе со своей четвертой супругой, художницей и актрисой Дариной Эрвин.

Александр Цекало женат уже в четвертый раз Фото: Любимов Андрей / Агентство «Москва»

Продюсер после развода не скрывал своего счастья в новом браке, называя Дарину своим человеком и говорил о состоянии невероятного счастья. «Ты — мой человек» — это очень важно сказать друг другу. Любовь все меняет… Цвета, вкус, ощущения — все… Без этого нельзя. Я сейчас в состоянии невероятного счастья. То, что у меня есть сейчас, очень дорого мне и близко. Я очень люблю Дарину. Что там было позади — неважно. Важно то, что будет впереди», — сказал однажды Цекало в программе «Белая студия» на канале «Культура».

Дарина Эрвин — четвертая жена продюсера. Она родилась в Казахстане, но получила гражданство США и сменила фамилию. Эрвин работала моделью, а затем сосредоточилась на карьере в кино и на телевидении.