Лавров назвал, чего Россия ждет от США по мирному плану

Россия ждет от США ту версию мирного плана, которую американская сторона считает промежуточной на этапе согласования с Европой и украинскими властями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы от них (США– ред. URA.RU) ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами», — подчеркнул министр на совместной пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и Беларуси. Он также отметил, что у Москвы есть активные каналы общения с американскими коллегами. Трансляцию вел МИД РФ в своем telegram-канале.

Лавров отметил, что ключевые положения плана президента США Дональда Трампа основаны на понимании, достигнутом в Анкоридже. «И эти принципы в целом в плане отражены, что мы приветствовали», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о «тайном» плане США по разрешению конфликта на Украине. Киевские и европейские чиновники были ошеломлены, узнав о его существовании.

В Женеве были организованы переговоры между США и Украиной, по проекту мирного плана. Стороны охарактеризовали встречу как продуктивную. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отметил, что необходимо согласовать еще несколько спорных вопросов.

Так план в 28 пунктов сократился до 19. Например, из него исчез пункт о распределении 100 миллиардов долларов замороженных российских активов.

Российская Федерация продолжает сохранять открытость к диалогу и вести подготовку к переговорам. В качестве основы для дальнейших дискуссий страна использует итоги встреч, которые прошли в Анкоридже.