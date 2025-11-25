СК возбудил дело о теракте после ночной атаки ВСУ по двум регионам

Следователи возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на Кубань Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам террористического акта после атаки ВСУ в ночь на 25 ноября по населенным пунктам Ростовской области и Краснодарского края. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Она напомнила, что в результате нападения погибли три мирных жителя, несколько человек пострадали.

«Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область. <...> Вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты», — передает слова Петренко пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Отмечается, что атака затронула город Таганрог и Неклиновский район Ростовской области, а также территорию Краснодарского края.

В Краснодарском крае ранены не менее шести человек, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В Ростовской области, по предварительным данным, погибло три человека, еще несколько пострадали.

В настоящее время следователи СК России проводят осмотр мест происшествий. Они изымают фрагменты беспилотных летательных аппаратов для последующих экспертиз, допрашивают свидетелей и пострадавших.