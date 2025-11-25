Назван российский город, в котором дешевле всего отдохнуть на Новый год с семьей
При планировании новогоднего путешествия важно учесть не только стоимость билетов, но и отложить деньги на допрасходы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Махачкала стала самым доступным внутренним направлением для российских семей на новогодние праздники. При вылете из Москвы неделя отдыха на троих обойдется в 97 тысяч рублей, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Самым доступным внутренним направлением на эти новогодние праздники для российских семей стала Махачкала. При вылете из Москвы неделя отдыха обойдется в 97 тысяч рублей — это единственный вариант, который укладывается в 100 тысяч рублей на троих», — рассказал Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru». Он сообщил, что стоимость включает в себя авиаперелет в туда-обратно и размещение с завтраком.
Экономист отметил, что стоимость поездки с вылетом из Самары составляет 155 тысяч рублей, что выше, чем в некоторых других случаях, однако остается ниже цен на перелеты из ряда других городов. В рамках среднего ценового сегмента (от 150 до 165 тысяч рублей) находятся маршруты из Казани в Пятигорск (146 тысяч рублей) и в Сочи (150 тысяч рублей). Перелет из Москвы в Калининград обойдется несколько дороже — в 162 тысячи рублей. Верхняя граница указанного диапазона цен — 170 тысяч рублей, что соответствует стоимости перелетов из Москвы в Сочи и Тюмень.
Щербаченко добавил, что при планировании поездки на новогодние праздники туристам необходимо принять во внимание еще и дополнительные расходы. Он сообщил, что на питание (без учета завтраков) рекомендуется выделить примерно 4 тысячи рублей в день, что составит около 28 тысяч рублей за неделю. Кроме того, на экскурсии может потребоваться до 35 тысяч рублей, на праздничный ужин — около 15 тысяч рублей, а на трансфер из аэропорта и обратно — примерно 5 тысяч рублей. По подсчетам эксперта, общий объем дополнительных трат может достичь 83 тысяч рублей.
