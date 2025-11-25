Финский забор за миллионы евро стал еще ближе к России
На возводимых Финляндией заграждениях установлены камеры
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Заграждения, возводимые Финляндией, оказались в метре от российской границы. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
«Власти Финляндии возводят заграждения в метре от российско-финляндской границы», — пишет «ТАСС» со ссылкой на Yle. Заграждения проходят также и в Лапландии, где работы по их установке почти завершены. Как сообщают издания, заграждения оснащены камерами. Окончание всех работ планируют на 2026 год.
Ранее под руководством военно-морских сил Финляндии в Балтийском море начались учения НАТО. Они охватят южное побережье Финляндии, Архипелаговое море и Финский залив. Среди участников военные силы США, Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Литвы, Латвии, Польши и Нидерландов.
