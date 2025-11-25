Логотип РИА URA.RU
В мире

Финский забор за миллионы евро стал еще ближе к России

Yle: Финляндия на границе с Россией строит заграждения с камерами
25 ноября 2025 в 15:21
На возводимых Финляндией заграждениях установлены камеры

На возводимых Финляндией заграждениях установлены камеры

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заграждения, возводимые Финляндией, оказались в метре от российской границы. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«Власти Финляндии возводят заграждения в метре от российско-финляндской границы», — пишет «ТАСС» со ссылкой на Yle. Заграждения проходят также и в Лапландии, где работы по их установке почти завершены. Как сообщают издания, заграждения оснащены камерами. Окончание всех работ планируют на 2026 год. 

Ранее под руководством военно-морских сил Финляндии в Балтийском море начались учения НАТО. Они охватят южное побережье Финляндии, Архипелаговое море и Финский залив. Среди участников военные силы США, Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Литвы, Латвии, Польши и Нидерландов.

