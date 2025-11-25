Финский забор за миллионы евро стал еще ближе к России

«Власти Финляндии возводят заграждения в метре от российско-финляндской границы», — пишет «ТАСС» со ссылкой на Yle. Заграждения проходят также и в Лапландии, где работы по их установке почти завершены. Как сообщают издания, заграждения оснащены камерами. Окончание всех работ планируют на 2026 год.