Появились новые подробности о больном раком Николае Дроздове

Ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов вышел в ремиссию с онкологией. Он на данный момент отказался от лекарств. Сейчас 88-летний Дроздов проходит курс реабилитации. Об этом сообщает его супруга.

«Два раза в неделю они ездят укреплять мышцы на специальных тренажерах с тренером. После регулярной двухчасовой пахоты на спину, ноги и руки Дроздову значительно полегчало», — передает Mash слова супруги телеведущего.

Телеведущий тщательно следит за питанием и контролирует норму белка. Его ежедневный рацион включает омлет на завтрак, творог на обед, а иногда — вегетарианский борщ. От лекарств Дроздов отказался — он принимает лишь витамин D и цинк, отмечая, что чувствует себя хорошо. Летом ему пришлось перенести операцию и бороться с последствиями большой потери крови: уровень гемоглобина резко упал, из-за чего потребовалась госпитализация, гормональная терапия и постоянный мониторинг анализов. Сейчас состояние легендарного телеведущего стабилизировалось, а все показатели вернулись к норме.