Появились новые подробности о больном раком Николае Дроздове
Николай Дроздов не пьет лекарства, он принимает витамин D и цинк
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»
Ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов вышел в ремиссию с онкологией. Он на данный момент отказался от лекарств. Сейчас 88-летний Дроздов проходит курс реабилитации. Об этом сообщает его супруга.
«Два раза в неделю они ездят укреплять мышцы на специальных тренажерах с тренером. После регулярной двухчасовой пахоты на спину, ноги и руки Дроздову значительно полегчало», — передает Mash слова супруги телеведущего.
Телеведущий тщательно следит за питанием и контролирует норму белка. Его ежедневный рацион включает омлет на завтрак, творог на обед, а иногда — вегетарианский борщ. От лекарств Дроздов отказался — он принимает лишь витамин D и цинк, отмечая, что чувствует себя хорошо. Летом ему пришлось перенести операцию и бороться с последствиями большой потери крови: уровень гемоглобина резко упал, из-за чего потребовалась госпитализация, гормональная терапия и постоянный мониторинг анализов. Сейчас состояние легендарного телеведущего стабилизировалось, а все показатели вернулись к норме.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Зачем?25 ноября 2025 14:54Ну протянет ещё пару лет.. Может родственники получают какие то деньги, гонорары, пока он живой..