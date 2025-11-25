ВСУ ударили по морскому терминалу под Новороссийском
25 ноября 2025 в 15:29
По информации КТК (Каспийского Трубопроводного Консорциума), в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов были приостановлены грузовые операции на морском терминале КТК. Также КТК сообщает, что административный корпус нефтяного терминала КТК, расположенного под Новороссийском, получил повреждения в ходе ночной атаки БПЛА. Пострадавших в результате инцидента нет.
