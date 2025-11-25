Логотип РИА URA.RU
«Были шансы, ребята»: Лавров ответил Западу на срыв прогресса по Украине

25 ноября 2025 в 15:21
Лавров обратил внимание на то, что Запад неоднократно срывал достигнутый прогресс

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европа упустила возможности для участия в урегулировании ситуации в Украине. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров.

Министр обратил внимание на то, что Запад неоднократно срывал достигнутый прогресс в решении украинского вопроса. «Европа провалилась по всем статьям в своих действиях по Украине начиная с 2014 года. У вас были шансы, ребята, вы их провалили и не воспользовались ими», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Трансляция проходит на официальном сайте МИД России.

По информации издания Politico, Евросоюз выражает недовольство в связи с «тайным» планом США по мирному урегулированию ситуации на Украине. В Брюсселе считают, что Вашингтон пытается навязать Киеву невыгодные условия. Дополнительным источником напряженности стало то, что европейские страны не были вовлечены в процесс разработки американского предложения. По мнению газеты, это демонстрирует неэффективность попыток Европы обеспечить себе значимую роль в переговорном процессе даже путем финансирования военной помощи Украине.

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

