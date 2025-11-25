«Были шансы, ребята»: Лавров ответил Западу на срыв прогресса по Украине

Лавров обратил внимание на то, что Запад неоднократно срывал достигнутый прогресс Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европа упустила возможности для участия в урегулировании ситуации в Украине. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров.

Министр обратил внимание на то, что Запад неоднократно срывал достигнутый прогресс в решении украинского вопроса. «Европа провалилась по всем статьям в своих действиях по Украине начиная с 2014 года. У вас были шансы, ребята, вы их провалили и не воспользовались ими», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Трансляция проходит на официальном сайте МИД России.