08:36 02 августа 2017 0

Участники акции не нашли поддержки у священнослужителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге верующие активисты устроили несогласованную акцию «Стояние за веру! За народ и Царя!» против еще не вышедшего фильма «Матильда» Алексея Учителя. 1 августа около 15 человек, в том числе дети, подошли к Храму-на-Крови с плакатами. При этом поддержки у священников они не нашли.

Акция «Стояние за веру! За народ и Царя!» изначально анонсировалась не только в Екатеринбурге в 19 часов по местному времени, но и в Москве, Омске, Санкт-Петербурге, Австрии, Сербии, Болгарии, Косово, Приднестровье и Черногории. Главный в России противник «Матильды», депутат Госдумы Наталья Поклонская даже приглашала Алексея Учителя на одно из таких мероприятий. При этом в Екатеринбурге акция не была согласована, поэтому участники собирались перед храмом на свой страх и риск.

Большую часть активистов составили члены организации «Сорок Сороков», которые сначала стояли с плакатами, а потом говорили журналистам, что не имеют отношения к акции. Например, один из мужчин с лозунгом на бумаге «Остановим Матильду Екатеринбург» крайне скупо комментировал корреспондентам свое отношение к фильму, не мог конкретно выразить свои претензии, а затем стал критиковать журналистов. «Вы же такие ребята, начнете все подтасовывать и создадите грязь», — сказал активист, отказавшись назвать свое имя.

Тут же ходила женщина, собирающая подписи против «Матильды». Журналисту «URA.RU» она рассказала, что за полмесяца у нее в бланках расписались около 3,5 тысячи человек. Также активистка заявила, что если не остановить выход фильма, то «начнется мировая война», и отказалась представляться, объясняя, что вокруг развелось много колдунов.

За акцией настороженно наблюдали двое полицейских, но не вмешивались. В это же время в Храме-на-Крови начался молебен, который вообще никак не был связан с акцией протеста.Он был посвящен памяти великого молитвенник­а, подвижника и чудо­творца Земли Русской преподобного Серафи­ма Саровского. Многие прихожане, идущие на молебен в Храм-на Крови, удивленно осматривались вокруг, и торопились спрятаться од дождя под куполами храма. Хотя были и те, кто присоединился к протесту.

Например, Татьяна Ильиных рассказала, что специально ушла пораньше с работы, чтобы успеть на стояние. Об акции она узнала из Интернета.

«Я считаю, что мы должны встать все плечом к плечу против этого мерзкого, богохульного фильма, — рассказала „URA.RU“ прихожанка. — Царь Николай II по своей жизни был очень светлый и целомудренный человек. Он был так воспитан своим отцом — Александром III. Говорить о том, что он шлялся где-то там по каким-то балеринкам и что Александр III направлял на тот путь, — это неправильно».

Выразить протест фильму пришли также и вовсе не православные горожане. Рим Юлдашев признался «URA.RU», что не носит крестик на шее, а рожден был мусульманином. Но его сердце коробит образ царя, который предлагается Учителем. Поэтому он пришел на стояние и привел сюда двух своих детей-подростков.

«Семья Николая II — это образец духовного и нравственного воспитания. А мы привлекаем к главной роли порноактера и переворачиваем образ. Я не православный, но я ценю тот подвиг, который царская семья совершила, — отдала себя в жертву», — заметил мужчина.

Иерей Даниил Рябинин, отслужив молебен, сообщил журналистам, что считает неправильной такую акцию.

«Я думаю, что призывы [остановить „Матильду“] — совершенно неверные. Мы должны быть объективными, должны понимать, что там происходит. Фильм еще не вышел, а мы делаем громкие заявления, — сказал отец Даниил. — Мы фильм не смотрели, поэтому нам сложно говорить, что там есть. Тем не менее, если речь идет об истории, об исторических личностях, то все факты должны быть представлены зрителю достоверно и тщательно проверены».