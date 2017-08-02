В Сети опубликована видеозапись с места перестрелки в Московском областном суде с участием членов члены «банды ГТА».
ЧП произошло во вторник, 1 августа, около 14:00. Пятеро фигурантов дела были доставлены в суд. В момент сопровождения их в зал суда один из бандитов напал на конвоира и завладел табельным оружием. Злоумышленников нейтрализовали бойцы Росгвардии. Трое преступников были убиты, еще двое получили ранения. Также был ранен один сотрудник Росгвардии и двое полицейских.
На кадрах видны тела пятерых мужчин, лежащих на полу. Их осматривают несколько человек в камуфляжной форме, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Как рассказал RT заместитель председателя Московской муниципальной коллегии адвокатов Владислав Поликаркин, находившийся в зале Мособлсуда в момент перестрелки, сначала из помещения конвойной «послышались характерные хлопки» — одиночные, а потом очередями. «Хлопки были такие характерные — понятно, что шла перестрелка. Это были звуки выстрелов табельного оружия», — сообщил он.
По его словам, никакой паники не было, никто не бегал, никаких объявлений по громкой связи не последовало.