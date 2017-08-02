Депутат Госдумы Наталья Поклонская не пришла на молитвенное стояние в Москве против фильма «Матильда». Экс-прокурор Крыма сама организовала эту акцию, но была обязана присутствовать «на встрече, которую нельзя было отменить», сообщает «Эхо Москвы».
Акция верующих прошла возле храма Воскресения Христова в Кадашах. Православные таким образом выразили протест против выхода в широкий прокат фильма «Матильда», в котором личная жизнь и образ цесаревича Николая Александровича не соответствует канонизированному РПЦ образу императора.
Один из организаторов стояния рассказал изданию, что Поклонская не пришла, «так как вынуждена была пойти на встречу, которую нельзя было отменить».
О какой именно встрече идет речь — не уточняется. Однако известно, что сейчас депутат находится в Крыму. Запись о том, что она приняла участие в молитвенном стоянии против «Матильды» в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии, появилась на странице Поклонской в Facebook.