{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,85
Динамика за 2 недели
Евро 70,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 августа 2017
01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Югры
10:46  02 августа 2017 1

В Югре мужчина убил коллег и закопал их экскаватором

Устранение крупной коммунальной аварии. Курган, коммунальная авария, ковш экскаватора
Рабочий из ХМАО совершил двойное убийство и скрыл следы в землеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

СКР по Югре расследует уголовное дело о двойном убийстве, возбужденное в отношении рабочего производственной базы из Когалыма. Мужчина во время пьянки убил двух коллег, после чего закопал их тела экскаватором. Об этом в среду, 2 августа, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

С сообщением о преступлении в полицию обратился сам злоумышленник. «В ходе проведения проверочных мероприятий данная информация подтвердилась — на производственной базе были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти», — комментируют в ведомстве.

Подозреваемый задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение, мужчина заключен под стражу.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров