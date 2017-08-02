В Югре мужчина убил коллег и закопал их экскаватором

СКР по Югре расследует уголовное дело о двойном убийстве, возбужденное в отношении рабочего производственной базы из Когалыма. Мужчина во время пьянки убил двух коллег, после чего закопал их тела экскаватором. Об этом в среду, 2 августа, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.
С сообщением о преступлении в полицию обратился сам злоумышленник. «В ходе проведения проверочных мероприятий данная информация подтвердилась — на производственной базе были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти», — комментируют в ведомстве.
Подозреваемый задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение, мужчина заключен под стражу.