Инвалиды из ХМАО жалуются на острую нехватку сурдопереводчиков

Инвалиды с нарушениями слуха в Югре бьют тревогу — в округе катастрофически не хватает сурдопереводчиков, на весь регион всего четыре квалифицированных специалиста. Каждый поход в МФЦ, поликлиники, ГИБДД превращается в настоящее испытание для более тысячи глухих жителей. Об этом URA.RU рассказал председатель Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих Станислав Лазурко.

«Мы буквально каждый день сталкиваемся с нарушением прав инвалидов по слуху. Глухим не могут донести информацию, для корректного общения не приглашают сурдопереводчика, не используют современные возможности онлайн-коммуникации, из-за чего у людей возникают серьезные проблемы. Главная причина — катастрофическая нехватка сурдопереводчиков и нежелание руководителей организаций идти нам навстречу», — отметил Лазурко.

По его словам, без квалифицированных переводчиков инвалиды не могут полноценно взаимодействовать с полицейскими, врачами, чиновниками, миграционными и другими службами. Недавно в Нижневартовске инспекторы ГИБДД остановили глухого водителя за тонировку. Сурдопереводчик не был приглашен, протокол не был представлен. Однако штраф на Госуслугах появился уже на следующий день. И это не единичный случай. Похожие случаи происходят регулярно.

Сегодня в ХМАО работают и активно взаимодействуют с людьми с нарушением слуха всего четыре квалифицированных сурдопереводчика. В Нижневартовске в региональном отделении Общества глухих создана диспетчерская служба, где сотрудники помогают инвалидам коммуницировать с чиновниками, врачами и другими специалистами, но работает она только в будни до пяти вечера.

«Нам нужны переводчики, желательно носители жестового языка, которые понимают психологию глухих людей. Без государственной поддержки, без программ целевого обучения и привлечения кадров в регион ситуация останется критической», — резюмировал Лазурко.