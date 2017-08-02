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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
11:00  02 августа 2017 2

Навальный отбыл во Францию

Алексей Навальный в Перми. Открытие штаба, встреча с молодежью. Пермь, навальный алексей
Пока в России вербуют волонтеров для Навального, сам Навальный отдыхаетФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Алексей Навальный вместе с супругой Юлией был замечен в аэропорту при прохождении регистрации на рейс во Францию. Оппозиционер и блогер решил отдохнуть в тот момент, когда в России идет масштабная кампания по открытию его региональных «представительств».

Как сообщает Life, политик отправился во Францию на прошлой неделе, однако публично о своем отъезде за рубеж не сообщил. «Прямые эфиры» Навального в Сети пока прекратились.

Во время предыдущего заграничного путешествия Навальный побывал в Испании — посетил Барселону, Мадрид, побывал во всемирно известной галерее Прадо, поужинал в некоторых самых дорогих и респектабельных испанских ресторанах.

Ответственный за развитие региональной сети волонтеров Леонид Волков также находится вне пределов России. По информации Life, помощник Навального отдыхает на Кипре.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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