Навальный отбыл во Францию

Алексей Навальный вместе с супругой Юлией был замечен в аэропорту при прохождении регистрации на рейс во Францию. Оппозиционер и блогер решил отдохнуть в тот момент, когда в России идет масштабная кампания по открытию его региональных «представительств».
Как сообщает Life, политик отправился во Францию на прошлой неделе, однако публично о своем отъезде за рубеж не сообщил. «Прямые эфиры» Навального в Сети пока прекратились.
Во время предыдущего заграничного путешествия Навальный побывал в Испании — посетил Барселону, Мадрид, побывал во всемирно известной галерее Прадо, поужинал в некоторых самых дорогих и респектабельных испанских ресторанах.
Ответственный за развитие региональной сети волонтеров Леонид Волков также находится вне пределов России. По информации Life, помощник Навального отдыхает на Кипре.