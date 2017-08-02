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02 августа 2017
11:13  02 августа 2017 1

Свердловского депутата Госдумы не согласовали в правительство Медведева. «Он не проходит в наши двери»

Заседание оргкомитета ассамблеи
Сергей Бидонько уже отрывается от думских реалий и готов к переходу в чиновникиФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутата Госдумы от Свердловской области Сергея Бидонько не согласовали на пост заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. Сразу два независимых источника, в правительстве и Госдуме, сообщили «URA.RU» о том, что экс-министра строительства и инфраструктуры Среднего Урала прочили на федеральную должность последние три месяца. В частности, рассматривались варианты как простого назначения, так и замены действующего замминистра — Андрея Чибиса.

«Не проходит ваш Бидонько, двери в министерстве слишком узкие», — поерничал в частном разговоре собеседник агентства из федерального органа исполнительной власти. Основными препятствиями, уточняет источник, является негативный опыт работы по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в регионе (реализация программы была сорвана). Также «есть вопросы» у Федеральной службы безопасности.

До самого Сергея Бидонько сегодня утром дозвониться не удалось. Его коллеги по Госдуме, массово вернувшиеся в Екатеринбург на «каникулы», рассказывают, что «амбиция на повышение уже чувствуется даже в его манере разговора и поведении, на заседании в джинсах может даже появиться».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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