Депутата Госдумы от Свердловской области Сергея Бидонько не согласовали на пост заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. Сразу два независимых источника, в правительстве и Госдуме, сообщили «URA.RU» о том, что экс-министра строительства и инфраструктуры Среднего Урала прочили на федеральную должность последние три месяца. В частности, рассматривались варианты как простого назначения, так и замены действующего замминистра — Андрея Чибиса.
«Не проходит ваш Бидонько, двери в министерстве слишком узкие», — поерничал в частном разговоре собеседник агентства из федерального органа исполнительной власти. Основными препятствиями, уточняет источник, является негативный опыт работы по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в регионе (реализация программы была сорвана). Также «есть вопросы» у Федеральной службы безопасности.
До самого Сергея Бидонько сегодня утром дозвониться не удалось. Его коллеги по Госдуме, массово вернувшиеся в Екатеринбург на «каникулы», рассказывают, что «амбиция на повышение уже чувствуется даже в его манере разговора и поведении, на заседании в джинсах может даже появиться».