С начала 2017 года в Сирии погибли как минимум 40 россиян. Среди них — 21 наемник, 17 военнослужащих, статус еще двух не установлен. Такие данные приводит агентство Reuters.
В Министерстве обороны России и в Кремле эти цифры оставили без комментария. Согласно официальным данным, российские потери в Сирии в этом году составили 10 человек, передает «Эхо Москвы».
Начиная с мая 2015 года, данные о потерях личного состава в мирное время в РФ относятся к государственной тайне. Reuters вело подсчет потерь со слов родственников и близких погибших и местных чиновников.