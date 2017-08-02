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02 августа 2017
Главные новости Москвы
12:45  02 августа 2017 4

На Западе обнародовали потери российских военных в Сирии. Минобороны воздерживается от комментариев

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
С начала 2017 года в Сирии погибли минимум 40 россиянФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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С начала 2017 года в Сирии погибли как минимум 40 россиян. Среди них — 21 наемник, 17 военнослужащих, статус еще двух не установлен. Такие данные приводит агентство Reuters.

В Министерстве обороны России и в Кремле эти цифры оставили без комментария. Согласно официальным данным, российские потери в Сирии в этом году составили 10 человек, передает «Эхо Москвы».

Начиная с мая 2015 года, данные о потерях личного состава в мирное время в РФ относятся к государственной тайне. Reuters вело подсчет потерь со слов родственников и близких погибших и местных чиновников.

Наталья Володина
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