В Свердловскую область с инспекцией приедет Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу инспектирует Центральный военный округ. Завтра, 3 августа, министр обороны приедет в Свердловскую область.
Сергей Шойгу проверяет объекты и воинские части, относящиеся к ядерному щиту страны. Министр уже два дня работает в гарнизонах ЦВО, после чего прилетит на Урал. По данным источника «URA.RU» в военном ведомстве, Шойгу побывает в ракетной части Свердловской области. На территории области расположены ракетные бригады в ЗАТО Свободный и в Елани. До последнего момента будет неизвестно, в какую именно часть направится министр. Поэтому везде готовятся к встрече Шойгу.
Также в ближайшее время в Екатеринбурге ожидают директора Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлию Шойгу. Планируется, что Юлия Сергеевна проведет учебу с волонтерами в рамках проекта «Научись спасать жизнь!».