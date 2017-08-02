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02 августа 2017
13:18  02 августа 2017 0

В Свердловскую область с инспекцией приедет Сергей Шойгу

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Министр обороны проверит объекты "ядерного щита" РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны России Сергей Шойгу инспектирует Центральный военный округ. Завтра, 3 августа, министр обороны приедет в Свердловскую область.

Сергей Шойгу проверяет объекты и воинские части, относящиеся к ядерному щиту страны. Министр уже два дня работает в гарнизонах ЦВО, после чего прилетит на Урал. По данным источника «URA.RU» в военном ведомстве, Шойгу побывает в ракетной части Свердловской области. На территории области расположены ракетные бригады в ЗАТО Свободный и в Елани. До последнего момента будет неизвестно, в какую именно часть направится министр. Поэтому везде готовятся к встрече Шойгу.

Также в ближайшее время в Екатеринбурге ожидают директора Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлию Шойгу. Планируется, что Юлия Сергеевна проведет учебу с волонтерами в рамках проекта «Научись спасать жизнь!».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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