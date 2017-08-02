13:30 02 августа 2017 0

В приютах Ирака и Сирии находятся 48 российских детей Фото: pixabay.com

Российские власти принимают меры по возвращению на родину детей, которых родители вывезли в Сирию и Ирак. Проникнувшись идеями ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), взрослые перешли на сторону террористов, тогда как их дети оказались в самом эпицентре войны.

По данным RT, сейчас в приютах Мосула находятся 48 несовершеннолетних россиян. Отправить их в Россию пока невозможно: у сирот нет документов, подтверждающих российское гражданство. Сейчас в переговорах о возвращении детей на родину задействованы представители российского МИД, Чеченской Республики, Совета Федерации, а также иорданские и иракские политики. Посредником при переговорах между представителями разных стран и международными общественными организациями выступает известный иорданский политик чеченского происхождения Самих Бено.

Операция по возвращению детей в Россию началась с поисков родственников девочки, которую обнаружили под руинами здания в Мосуле. Малышка говорила по-чеченски. Фото девочки было распространено в WhatsApp. Cамих Бено нашел бабушку ребенка, которая живет в Чечне. Как выяснилось, девочке девять лет. Сейчас ребенок находится в одной из больниц Багдада, ее кормят и лечат.

Всю информацию о маленьких россиянах, найденных в Мосуле, Бено сообщает своим чеченским друзьям и представителям российских властей. В ответ получает обращения от россиян о розыске несовершеннолетних родственников, оказавшихся заложниками чужой войны.

Эвакуация детей из Ирака будет проходить в два этапа: сначала их вывезут из Мосула в Иорданию, а уже оттуда они будут отправлены в Россию к родственникам. Однако, поскольку у детей нет документов, родственникам придется сдать тест ДНК.

Большинство этих детей — сироты, но у некоторых есть матери, которые вынужденно покинули Россию вслед за мужьями, братьями или отцами. Женщин также планируют эвакуировать на родину. Пока речь идет о пяти семьях, изъявивших желание вернуться в Россию.