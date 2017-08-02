Прокуратура Республики Башкортостан передала в региональный Следственный комитет материалы громкого уголовного дела об убийстве по неосторожности подростка из Челябинской области. Из-за широкого общественного резонанса расследование находится под контролем и. о. главы регионального СК Юрия Русанова, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Следственного управления СК по Башкортостану.
По данным следователей, днем 31 июля 35-летний житель Челябинской области, находясь на отдыхе недалеко от деревни Кучуково в Башкортостане, сел пьяным за руль. Его машина столкнулась с мотоциклом «Стелс», которым управлял 13-летний ребенок — также из Челябинска. В результате ДТП подросток погиб на месте, а его 12-летний пассажир получил перелом ноги.
Сейчас подозреваемый задержан и уже признал вину, решается вопрос о его аресте. Правоохранители также проверяют версию умышленного наезда на подростков.