Сосновское отделение «Единой России» создало спецкомиссию по расследованию инцидента с обнаружением на свалке наградных документов на ветеранов и других решений администрации Рощинского сельского поселения. Как сообщил «URA.RU» лидер местных «медведей», депутат Заксобрания Челябинской области Дмитрий Мешков, итоги разбирательства будут обсуждаться на заседании местного политсовета «ЕР».
«Пока мы видели только фотографии документов, выложенные в СМИ. По одной из версий, эти бумаги могли быть похищены и списаны как сгоревшие после пожара двухлетней давности в местном ДК, где они хранились. Кроме того, скоро в Рощино пройдут выборы главы. Насколько нам известно, депутат Татьяна Дегтярева [заявившая о находке] настроена участвовать в них. Возможно, этот инцидент — лишь начало предвыборной кампании», — сказал Дмитрий Мешков.
Рощинский депутат Татьяна Дегтярева, напомним, в среду, 2 августа, заявила, что накануне прохожие обнаружили на стихийной свалке в районе гаражей сумку с массой наградных документов, поздравлений ветеранам, бумаг о бесплатном выделении земли. Женщина предположила, что их могли выбросить сотрудники местной администрации. По этому факту Дегтярева готовит обращение в Генпрокуратуру.