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02 августа 2017
01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Челябинской области
12:06  02 августа 2017 0

Чиновники выбросили на свалку награды для челябинских ветеранов

Все эти документы валялись на стихийной свалкеФото: Татьяна Дегтярева

В поселке Рощино под Челябинском на стихийной свалке нашли сумку с большим количеством наградных документов, поздравлений ветеранам, бесплатном выделении земли и другие бумаги, предположительно выброшенные сотрудниками местной администрации. По этому факту готовится обращение в Генпрокуратуру, сообщила «URA.RU» депутат сельсовета Татьяна Дегтярева.

«Прохожие нашли на свалке за гаражами большую сумку, в которой были документы с синими печатями. Они позвонили мне. Я разобрала документы, там около 100 оригиналов постановлений на бесплатное выделение земли в Рощино лицам, которые здесь не проживали, в очереди не стояли. Хотя местные люди с 2005 года стоят в очереди не получили участков. Есть решение о выделении 10 гектаров земли в лесном массиве местному приходу церкви, образованному за пару недель до этого, на них стоят синие печати епархии. Но церковь в другом месте строится. А землю выделили», — говорит депутат.

Самой вопиющей находкой оказались наградные документы — удостоверения на медали. Там же валялись поздравления участникам войны и органов внутренних дел от тогдашнего губернатора Михаила Юревича. «Поздравления ветеранам и наградные документы в мусорке — это просто дикость! Готовлю обращение в Генпрокуратуру. Такие факты нельзя оставлять без внимания», — добавила депутат.

В администрации Рощинского сельского поселения не ответили на телефонный звонок. Глава Светлана Кудрина в июле подала в отставку, а новые выборы пройдут весной 2018 года.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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