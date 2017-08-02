В поселке Рощино под Челябинском на стихийной свалке нашли сумку с большим количеством наградных документов, поздравлений ветеранам, бесплатном выделении земли и другие бумаги, предположительно выброшенные сотрудниками местной администрации. По этому факту готовится обращение в Генпрокуратуру, сообщила «URA.RU» депутат сельсовета Татьяна Дегтярева.
«Прохожие нашли на свалке за гаражами большую сумку, в которой были документы с синими печатями. Они позвонили мне. Я разобрала документы, там около 100 оригиналов постановлений на бесплатное выделение земли в Рощино лицам, которые здесь не проживали, в очереди не стояли. Хотя местные люди с 2005 года стоят в очереди не получили участков. Есть решение о выделении 10 гектаров земли в лесном массиве местному приходу церкви, образованному за пару недель до этого, на них стоят синие печати епархии. Но церковь в другом месте строится. А землю выделили», — говорит депутат.
Самой вопиющей находкой оказались наградные документы — удостоверения на медали. Там же валялись поздравления участникам войны и органов внутренних дел от тогдашнего губернатора Михаила Юревича. «Поздравления ветеранам и наградные документы в мусорке — это просто дикость! Готовлю обращение в Генпрокуратуру. Такие факты нельзя оставлять без внимания», — добавила депутат.
В администрации Рощинского сельского поселения не ответили на телефонный звонок. Глава Светлана Кудрина в июле подала в отставку, а новые выборы пройдут весной 2018 года.